Die Steiermark wählt: Mit und ohne Maske

„Maske braucht's keine aufsetzen"

Ganz anders dagegen die Lage in einem Wahllokal im oststeirischen Bezirk Hartberg. Dort wurde den Wählern schon am Eingang gesagt: „Maske braucht's keine aufsetzen.“ Allerdings stand Mundnasenschutz sowie Desinfektionsmittel am Eingang bereit, auch Einwegkugelschreiber standen zur Verfügung, so eine Wählerin. Die Wahlbeisitzer hatten hinter Plexiglasscheiben Platz genommen und trugen Handschuhe. Auf Nachfrage hieß es, dass die Wahlbeteiligung bis etwa 10.00 Uhr „wie immer“ sei.

Ob es an den sommerlichen Temperaturen und dem prachtvollen Ausflugswetter gelegen ist, lässt sich nicht sagen - in zwei Wahllokalen im obersteirischen Bezirk Liezen herrschte gegen 9.00 Uhr überschaubarer Andrang. „Der eine kommt, der andere geht“, so eine Wählerin nach der Stimmabgabe in einem Sprengel im Westen des größten Bezirks in Österreich. In einem anderen Wahllokal im Osten des Bezirks Liezen hatten die meisten der am Morgen eher spärlich erschienenen Wähler Mundnasenschutzmasken angelegt - und auch selbst Kugelschreiber mitgebracht.