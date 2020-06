Steiermark-Wahlen: SPÖ stoppt Serie an Niederlagen

Das liegt an den wichtigen, von ihr regierten Städten. Die SPÖ hielt dort nicht nur ihre Mehrheiten weit vor der ÖVP, sie legte sogar zuweilen zu. In Knittelfeld eroberte sie die Absolute mit einem Plus fast zehn Prozentpunkten.

In Deutschlandsberg und Leibnitz baute sie die bestehenden Absoluten aus, in Bruck an die Mur und Kapfenberg holte sie sich diese wieder zurück - dort gingen sie 2015 verloren. In Weiz legte sie um 19 Prozent zu und holte sich eine Zweidrittelmehrheit. In Städten wie Leoben, Liezen oder Judenburg verlor die SPÖ leicht, blieb aber an der Spitze.

ÖVP und KPÖ ritterten um zweiten Platz

Leoben machte es spannend: Erst gegen 21 Uhr lag das Ergebnis vor das dürfte an einer mehrfachen Auszählung gelegen haben, denn dort ritterten ÖVP und KPÖ um Platz zwei. Letztlich lag die ÖVP um 83 Stimmen vor der KPÖ.