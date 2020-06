Steirische Gemeinderatswahlen: Was politisch spannend ist

Die Gemeinderatswahlen in 285 Gemeinden in der Steiermark fallen heute nicht nur wegen der Corona-Bedingungen aus der Rolle, sondern auch wegen ihres Zeitpunktes: Meistens finden steirische Kommunalwahlen vor Landtagswahlen statt und gelten somit als Testballon für die Landespolitik. Da aber die Landtagswahlen in den November vorverlegt wurden, fällt diese Spannung schon einmal weg.