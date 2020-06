Verhaltener Wahlkampf nach Corona-Verschiebung

An den Kandidaten und deren Zielen hat sich nichts geändert, die Wahllisten sind dieselben geblieben. Die SPÖ tritt in 278 der 285 steirischen Gemeinden an, rund 45 Prozent ihrer Spitzenkandidaten führen ihre Liste heuer erstmals an. 74 Bürgermeister stellt die SPÖ; diese Anzahl gelte es zu halten, gibt Parteichef Lang als Devise vor: Jeder Zugewinn sei gleichsam das Sahnehäubchen obendrauf.

2015 herbe Verluste

Steiermarkweit erreichte die SPÖ bei den Wahlen 2015 31,6 Prozent der Stimmen. Auffallend waren damals herbe Verluste in den obersteirischen Städten, die rote Bürgermeister bis dahin meist mit absoluten Mehrheiten regiert hatten.