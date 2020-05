Die Steiermark holt Wahlen am 28. Juni nach

Jetzt ging es doch recht rasch: Am Freitag einigten sich die Parteiobleute der sechs im Landtag vertreteten Parteien auf den neuen Termin für die Gemeinderatswahlen in der Steiermark - sie legten sich auf den 28. Juni fest.

Die Wahlen in 285 Kommnunen hätten am 22. März stattfinden sollen, wurden aber wegen der Pandemie verschoben. Nur der vorgezogene Wahltag am 13. März wurde noch durchgezogen, rund vier Prozent der Wahlberechtigten gaben da schon ihre Stimmen ab. Diese Kuverts lagen seither in versiegelten Urnen und werden jetzt mitgezählt.