Richtig saubere Wahlen: Eigener Stift, desinfizierte Hände

Eigener Kugelschreiber in der Wahlzelle, Hände desinfizieren beim Eintreten in das Wahllokal und freilich - die obligate Maske über Mund und Nase: Jene 804.095 Personen, die bei den Gemeinderatswahlen am 28. Juni in der Steiermark wahlberechtigt sind, haben einige neue Regeln einzuhalten. Sie sind den Corona-Sicherheitsmaßnahmen geschuldet.

Am Donnerstag gab die Landesregierung den " Hygieneleitfaden zu Covid-19" bekannt. Er ist acht A4-Seiten lang und enthält "Empfehlungen" für Wähler, aber auch für die Wahlbeisitzer. Während der Stimmabgabe müssen die Steirer demnach Mund-Nasen-Schutz tragen, ob als (Stoff-)Maske oder Plexiglasvisier ist ihnen selbst überlassen.