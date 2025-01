Die Stadt des würdevollen Vergessens: Oberwart will noch "demenzfreundlicher" werden

Seit Jahren wird dort mit vereinten Kräften versucht, das Krankheitsbild der Demenz neu zu zeichnen. „Würde bedeutet, einen Menschen ganzheitlich zu betrachten, mit Körper und Seele, das macht das Menschsein aus. Darum ist es wichtig, so lange wie möglich in der Gesellschaft leben zu können, akzeptiert und respektiert zu werden“, sagt Palliativmediziner Klaus Peter Schuh , einer der „Geburtshelfer“ des Oberwarter Projekts, das von Land, Stadt, beiden Kirchen, der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft und weiteren ehrenamtlich tätigen Personen und Vereinen unterstützt wird.

Bereits 2007 wurde in Oberwart der Seniorengarten, eine Tagesbetreuungsstätte, eröffnet. Dann folgten eine Seniorenwohngemeinschaft Plus, Demenz(im)Zentrum und Demenz-Cafés als regelmäßige Treffpunkte für Betroffene und deren Angehörigen. „Durch nicht medikamentöse Maßnahmen , die wir in Oberwart seit 2017 anwenden, können Alltagsfähigkeiten, Selbstwertgefühl und Lebensqualität bei leichterem und mittlerem Demenzgrad über längere Zeit stabilisiert werden“, sagt Schuh. Die schwere Pflegebedürftigkeit könne auf diese Weise hinausgezögert werden, geheilt werden kann die Krankheit nicht.

Die Diakonie hat das Ziel, dass die Stadt Oberwart spätestens ab 2035 „demenzfreundliche Gemeinde“ wird. „Es geht um Entlastung der Familien und darum, L eben in der gewohnten Umgebung zu ermöglichen . Das sind Visionen, die wir in der Stadt umsetzen wollen“, erklärt Schuh.

Die Pläne für Oberwart

Im Lauf der nächsten Jahre sollen Aufklärungsmaßnahmen für den Umgang von Menschen mit Demenz initiiert werden, damit sie sich in der Stadt frei bewegen können und durch zertifizierte Demenzbegleitung aufgefangen werden. In letzter Konsequenz soll in der Innenstadt von Oberwart ein barrierefreies Leben für Menschen mit Demenz möglich sein, etwa mit Begegnungszonen, aber auch durch moderne Technik. So könnten Menschen mit Demenz mit GPS-Trackern jederzeit geortet werden, falls sie nicht mehr nach Hause zurückfinden.