Die Skilifte sind zu, die Natur bleibt offen

Dort, wo noch Schnee liegt, kommt, wie berichtet, der Skibetrieb durch das Coronavirus zum Erliegen. Skitouren, Langlaufen und Schneeschuhwanderungen sind weiterhin möglich. All das sollte freilich unter größtmöglicher Risikoreduktion geschehen. Bei den Freizeitaktivitäten gilt, nur das zu tun, was man sich ohne Probleme selbst zutraut. Jeder Unfall belastet das Gesundheitssystem aktuell unnötig.

Unter freiem Himmel sind auch zahlreiche gänzlich risikofreie Aktivitäten möglich: So ist vielleicht gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, jenes Buch, das schon seit drei Jahren ungelesen im Regal steht, in der Frühlingssonne zu lesen. Auch der verwitterte Balkon kann für die warmen Monate fit gemacht werden. Ob sich das kollektive Singen am Balkon auch bei uns durchsetzt, wie in Onlinevideos aus Wuhan und Neapel, bekannt, wird sich weisen.