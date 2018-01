Foto: /TVB Zirbitzkogel-Grebenzen/Rene Hochegger

Husky-Schlittenfahrten: Zugegeben, da kommt der Polarforscher in einem durch. Anders lässt sich das Gefühl, so einen Schlitten zu lenken, kaum beschreiben: Gezogen wird er nämlich von Huskys. Im Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen geht es aber um mehr als nur das reine Vergnügen. Das Team von „Husky Haberl“ zeigt seinen Besuchern auch, wie man mit den bewegungsfreudigen Hunden am besten umgeht und klärt über deren Rudelverhalten auf. Dann lernt man die elf Hunde (zehn Sibirienhuskys und ein Grönländer) erst einmal im Gehege kennen, ehe es an die Vorbereitung der Ausrüstung aus Gürtel, Geschirren oder Zugleinen geht. Danach beginnt der große Spaß in Form einer rasanten Fahrt am Weirerteich über drei Kilometer.

INFORMATION 79 Euro pro Person. Kinder unter 12 Jahren: 39 Euro. Ausrüstung: Bergschuhe und Outdoorkleidung, Skibrille. 0664 / 255 99 51 www.husky-haberl.at

Iglu bauen: Wäre Haus bauen doch immer so lustig. Und so billig: Günstigeres Baumaterial als Schnee gibt es eigentlich gar nicht. Doch auch ein Iglu zu errichten will gelernt sein, aber dafür gibt es ja den Profi:Herbert Grundner bringt Interessierten im Naturpark Sölktäler in der Obersteiermark bei, wie man Schneeblöcke so stabil wie Ziegelsteine formt und dass man quasi als Spachtelmasse ebenfalls Schnee verwendet. Mit Schaufeln werden zunächst die „Steine“ aus dem Schnee gehauen und dann säuberlich übereinander geschichtet. Die Zwischenräume stopft man fest aus, nach zwei Stunden sollte das persönliche Iglu fertig sein. Das ist so kinderleicht, dass auch Erwachsene mitmachen dürfen.

INFORMATION Naturpark Sölktäler, 03685 / 20 903. Jeden Dienstag ab 14 Uhr (bis 6. März). Kosten: Erwachsene 5 Euro, Kinder 3 Euro; findet ab vier Teilnehmern statt.

Fatbiken: Die Reifen fallen als Erstes auf. Die sind so richtig schön fett: Fatbikes mit ihren breiten Ballon-Reifen wurden eigens für das Radeln auf Schneewegen gebaut. Und davon gibt es genug in Schladming und der Dachstein-Tauern-Region, also Schnee und Radwege. Warum also nicht kombinieren? 170 Kilometer misst das Streckennetz, das von Ramsau ausgeht, darunter eigens präparierte Pisten bis zu Winterwanderwegen. Da sollte für jeden Fahrstil etwas dabei sein, vom Anfänger bis zum fast schon professionellen Biker. Entsprechend breit aufgestellte (geführte) Touren versuchen die Touristiker anzubieten, gemütlicher Almausflug für die gesamte Familie bis hin zum anspruchsvollen Freeriding.

INFORMATION: Geführte Fatbike-Tour (Mindesalter: 14 Jahre) samt fahrtechnischer Einführung und Leihmaterial (Bike, Helm, Schutzausrüstung) um 69 Euro pro Person. Dauer je nach Strecke drei bis vier Stunden; www.schladming-dachstein.at