In ganz Österreich laden Sternwarten aber auch zum gemeinsamen Staunen unter professionelleren Bedingungen ein. So etwa die Urania Sternwarte Wien von 21 bis 22.30 Uhr, oder das Planetarium am Oswald-Thomas-Platz von 19.30 bis 20.30 Uhr.

In der NÖ Volkssternwarte in Michelbach im Bezirk St. Pölten-Land kann von 19 bis 1 Uhr gemeinsam in den Himmel geblickt werden, in St. Katzian in Kärnten von 21 bis 23.15 Uhr, in der Sternwarte Klagenfurt um 21 Uhr und in der Sternwarte Gahberg im Bezirks Vöcklabruck in den Nächten von 12. bis 14. August.