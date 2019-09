Astronomie: Ein Komet von einem fernen Stern entdeckt

In der Kometenszene ist der Techniker kein Unbekannter mehr. Mehrere schwache Schweifsterne hat er mit seinen selbst gebauten, lichtstarken Teleskopen aufgespürt. Mehr als zwei Jahre schliff und schweißte er am großen Astrografen, mit dem er nun das Objekt mit der Bezeichnung C/2019 Q4 fand. Der helle Schweifstern, der ihm zu Ruhm und Auftritten in den internationalen TV-Stationen verhelfen würde, blieb ihm aber bisher verwehrt. Mit seiner neuesten Entdeckung ist er aber trotzdem gefragter als je zuvor.

Nicht nur Herr Borisov ist gespannt, was die Berufsastronomen nun über sein Objekt herausfinden: „Jeder wartet auf gute Bilder von Hubble und die ersten Ergebnisse der Wissenschaft.“

Spektralaufnahmen

Letztere ließen nicht lange auf sich warten. Spektralaufnahmen zeigen keinen Unterschied zwischen Borisov und Objekten unseres Sonnensystems. Sind damit alle Kometen, die Wasser auf die Erde gebracht haben könnten, in unserer Milchstraße ähnlich zusammengesetzt? Astrophysiker Thomas Maindl von der Universitätssternwarte Wien wagt eine Antwort: „Es gibt Untersuchungen über Kometen in extrasolaren Sternen (ferne Sonnen). Man kann daher jetzt sagen, dass Kometen in Sonnensystemen üblich sind.“ Nicht festlegen will sich der Astronom auf die Aussage, ob im Universum alle Schweifsterne ähnlich zusammengesetzt sind: „Das wäre doch ein bisschen gewagt.“