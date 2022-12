Die Nachfrage bei Lebensmittel-Ausgabestellen steigt

Spenden benötigt

Ein Anstieg an Bedürftigen sei auch in den Wärmestuben zu beobachten – manchmal kämen laut Caritas ganze Familien. Kinder in den Lerncafés wären oft hungrig, weshalb dort wieder eine Jause vor der Hausübung ausgegeben wird. Vor Kurzem musste sogar wegen der erhöhten Nachfrage ein vorübergehender Ausgabestopp bei Le+O verhängt werden – laut Angaben der Caritas zum ersten Mal im 12-jährigen Bestehen der Lebensmittelausgabe.

Um für den steigenden Bedarf gerüstet zu sein, wird um Sachspenden ersucht – etwa um Reis, Öl oder auch frisches Obst oder Gemüse. Es gibt dafür mehrere Abgabestellen, etwa bei Carla Mittersteig (5., Mittersteig 10, Mo-Fr 9-17.30 Uhr, Sa 9-14.30 Uhr).

Fahrzeuge kaum einsatzfähig

Um die Lebensmittel abholen und an die jeweiligen Ausgabestellen bringen zu können, sind Abholtransporter im Einsatz. Mit einem davon kann eine knappe Tonne Lebensmittel pro Woche bzw. können etwa 240 Tonnen Lebensmittel im Jahr gerettet werden. Die Fahrzeuge der Caritas sind aber mittlerweile ziemlich in die Jahre gekommen. Zwei sind kaum mehr einsatzfähig und müssen dringend ersetzt werden. Um einen Transporter finanzieren zu können, werden 80.000 Euro benötigt.

Zudem ist geplant, die Lebensmittelabholung per Lastenfahrrad voranzutreiben – vorerst in Favoriten. Zwei Lastenfahrräder kosten 14.000 Euro.