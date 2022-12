Adventmärkte: Maßnahmen gegen Bettelei

Kontrolldruck

In der Vergangenheit wurden auch immer wieder Kinder und Tiere gezielt eingesetzt, um an das Mitleid der Passanten zu appellieren und an Geld zu kommen. „Im Moment hält es sich damit aber in Grenzen“, so Hillerer.

Sollten Kinder oder Jugendliche aufgegriffen werden, organisiert die Einsatzgruppe der Stadt auch die weitere Unterbringung. Dass die Kriminellen eher weniger auf diese Masche setzen, habe mit den vielen Kontrollen zu tun, die das Jahr über durchgeführt werden. „Außerdem ist es mittlerweile so, dass die Standbetreiber auf den Christkindlmärkten selbst Securitys engagieren, damit die Besucher nicht belästigt werden“, sagt Hillerer.

Geld für Essen

Diese Maßnahme wurde auch notwendig, weil Bettler mit aufdringlichen Tricks versuchten, an Geld zu kommen. „Teilweise haben sie sich die Glühwein-Häferl genommen, haben sie abgeleckt und dann gesagt, sie hätten Corona. Die Leute wollten das dann natürlich nicht mehr angreifen. So konnten die Bettler dann die vier oder fünf Euro Bechereinsatz kassieren.“