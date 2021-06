Die grüne Gefahr am Straßenrand

Schon Reinhard Fendrich hat den Konflikt in seinem Klassiker „Zweierbeziehung“ pointiert besungen: „Überhaupt nix wär passiert, wenn net der depperte Bam da g'standen wär. Für ein grünes Wien, so ein Bledsinn!“

Wichtiger Beitrag für den Klimaschutz oder tödliche Gefahr? Über die Sinnhaftigkeit von Alleebäumen entlang von Freilandstraßen scheiden sich seit Jahrzehnten die Geister.

Wer mit aufmerksamen Augen durch das Land fährt, dem wird vor allem durch ein Kerzenmeer zu Allerheiligen bewusst, wie viele Menschenleben bereits an Baumstämmen endeten. Doch gerade in Zeiten der Klimakrise kommt das Pflanzen der ökologischen Riesen am Straßenrand wieder in Mode.