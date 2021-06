Frontal gegen Baum: Schrecklicher Unfall in Alland fordert Todesopfer

Ein Menschenleben forderte ein schrecklicher Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Alland (Bezirk Baden). Den Einsatzkräften bot sich am Unfallort ein Bild der Zerstörung. Aus noch ungeklärter Ursache war der Lenker eines Alfa Romeo Spider auf der B11 auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort krachte er nahezu ungebremst in einen Baum. Ersthelfer befreiten den Fahrer aus dem Wrack. Der Oldtimer ging kurz darauf in Flammen auf.