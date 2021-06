NÖ: 25-Jähriger krachte gegen Baum, Motorblock vom Auto gerissen

Nachkommende Fahrzeuglenker setzten umgehend die Rettungskette in Gang. Der Mann wurde dann von Sanitätern des Roten Kreuzes und Mitgliedern der Feuerwehren aus Emmersdorf und Gossam erstversorgt. Laut Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich wurde er in weiterer Folge in das Universitätsklinikum St. Pölten transportiert. Zur Bergung der Wrackteile holten sich die Freiwilligen dann die Feuerwehr Melk mit ihrem Kranfahrzeug zur Unterstützung an den Einsatzort.