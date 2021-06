NÖ: Tragödie im Leopardengehege wandelte sich zum Wunder

Bei ihrem ersten tapsigen Ausflug ins Freigehege waren zwei Leopardenbabys am Mittwoch im Tierpark Haag noch sehr vorsichtig und tollpatschig. Die zwei Leopardenkätzchen wurden vor knapp einem Monat geboren und werden wohl in den nächsten Monaten die Topstars in der Gunst der Zoobesucher sein. Doch auch aus veterinärmedizinischer Sicht sind die beiden eine Sensation und die Haager Tierpfleger sprechen sogar von einem Wunder.

Rote Liste

In freier Wildbahn ist die Unterart der Nordchinesischen Leoparden vom Aussterben bedroht und befindet sich auf der Roten Liste. In Haag gelingen seit Jahren schöne Zuchterfolge. Schon die Mutter der beiden Neugeborenen namens Namira ist 2014 in Haag zur Welt gekommen.