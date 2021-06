Zu Blau kommt Grün: Gebührenpflichtige Parkzone in Baden wächst

Baden wird mit 1. September die gebührenpflichtige Parkzone in der Innenstadt massiv ausbauen. Die bestehende Kurzparkzone wird um einige Straßenzüge erweitert, anstatt rund 550 werden dann 800 Parkplätze in diese blaue Zone fallen. Völlig neu ist eine grüne Zone, die in fünf Sektoren rund um die blaue Zone entsteht und die rund 3.900 Parkplätze auf öffentlichem Grund umfasst. Auch hier gilt Gebührenpflicht.

Der Unterschied: Während in der blauen Kurzparkzone maximal zwei Stunden geparkt werden darf, kann man in der grünen Zone den ganzen Tag sein Auto abstellen. Auch die Zeiten sind unterschiedlich: In der blauen Zone gilt die Gebührenpflicht werktags von 8 bis 18 Uhr und an Samstagen von 8 bis 12 Uhr, in der grünen Zone von 8 bis 16 bzw. von 8 bis 12 Uhr. Sonn- und Feiertage sind ausgenommen.

BM: Parkplatzauslastung ist enorm

Bürgermeister Stefan Szirucsek (ÖVP) begründet den Schritt mit immer größeren Problemen: „Die Parkplatzauslastung im Stadtzentrum ist enorm und spitzt sich weiter zu“. Vizebürgermeisterin Helga Krismer (Grüne) fügt hinzu: „Derzeit haben wir eine durchschnittliche Auslastung von über 90 Prozent“. Vor allem die Straßenzüge angrenzend an die blaue Zone seien untertags komplett zugeparkt, sehr zum Ärger der Anrainer. Einerseits wolle man mit dem neuen Parkraumkonzept den Badenern genügend freie Stellplätze für ihre Autos zur Verfügung stellen. Hauptwohnsitzer können in der blauen Zone um 250 Euro jährlich, jene in der grünen Zone um 125 Euro jährlich ein „Anrainerpickerl“ lösen.