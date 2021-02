Die Grenzbalken zu Bayern bleiben unten

Wer darf, wer darf nicht?

Wer unverzichtbar ist, steht noch nicht fest, Bayerns Innenminister Joachim Hermann versprach jedoch Montagnachmittag, bis Dienstag eine Liste präsentieren zu können. Da sich diese Liste aber an EU-Vorgaben orientiert, sind die Ausnahmen klar: Nicht betroffen vom Einreiseverbot sind wohl Bedienstete der Arznei- und Lebensmittelproduktion, von Elektrizitäts- und Wasserwerken sowie Fachkräfte, etwa aus der Kommunikationstechnik.

Einfacher macht die niedergeschriebene Liste den den Grenzübertritt aber auch nicht. Tiroler brauchen nämlich eine amtliche Bestätigung und zwar von der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde in Bayern. Wie betroffene Mitarbeiter der als „systemrelevant“ eingestuften Sparten binnen so kurzer Zeit an diese Amtsbescheinigung kommen, war am Montag noch nicht ganz geklärt, wird aber wohl über die Dienstgeber laufen müssen.

Wobei das gröbere Problem eher Tschechien als Österreich hat: 20.000 Tschechen pendeln täglich nach Bayern, doch auch diese Grenze ist wegen der hohen Infektionszahl samt Virusmutationen dicht, was am Montag an vielen Grenzübergängen zu Staus führte. Insgesamt wies Deutschland laut Medien am Wochenende rund 10.000 Lenker aus Tschechien und Tirol zurück.