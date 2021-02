1.100 Tiroler mussten an der Grenze umkehren

160 Lkw wurden ebenfalls am Wochenende zurückgewiesen, ebenso wegen der fehlenden Tests der Lenker. Laut Tiroler Landesregierung passieren wochentags bis zu 5.0000 Schwerkraftfahrzeuge die Grenze zu Bayern. Für alle (Not-)Fälle gibt es am Grenzübergang Kufstein eine Teststation für Lkw-Fahrer. Und um eben nicht im Norden einen Lkw-Stau zu provozieren, prüft die Tiroler Polizei schon vorsorglich im Süden, ob die Chauffeure alles Notwendige beinander haben: Schon am Brenner wird bei jenen, deren Ziel in Bayern liegt, nachgeschaut, ob sie aktuelle Tests haben. Die italienischen Behörden wollen indes auf ihrer Seite der Grenze eine weitere Teststelle einrichten.

Staus blieben aus

Doch gerade für den Wochenbeginn befürchteten Polizei hüben und drüben massive Staus, auch wegen der noch nicht genau festgelegten Regeln: Wer darf nun aus dem "Mutationsgebiet" Tirol nach Bayern reisen, wer nicht? Doch diese Staus blieben am Montag - bis auf Spitzen im Frühverkehr - aus.

Alle kamen zur Arbeit

Auch, weil die alles entscheidende, verbindliche Festlegung der bayerischen Behörden noch nicht da ist. "Ich höre, dass heute alle zu ihrer Arbeit gekommen sind", betont Martin Krumschnabel, der Bürgermeister von Kufstein in Tirol. Auch die meisten Lkw an den Grenzübergängen zu Bayern kamen durch, wobei sie von dem bayerischen Einreiseverbot ausgenommen sind. Ihre Lenker brauchen aber - wie alle anderen Österreicher - negative Corona-Tests und eine Vorab-online-Registrierung, die deutsche Einstufung Österreichs als allgemeines Risikogebiet pickt.