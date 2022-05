Die Angst der Gemeinden vor leeren Kassen und kalten Betten

Auch in Kärnten dürfen Gemeinden seit 2016 Abgaben einheben. Am Beispiel Velden zeigt sich aber: Die Summe ist für die meisten Eigentümer unerheblich. Für eine 60 bis 90 Quadratmeter Wohnung in der teuersten Zone beträgt besagte Abgabe nämlich nur 41,30 Euro pro Monat.

Ausgerechnet die Corona-Pandemie scheint das Problem verschärft zu haben: Zog es vor Corona jährlich rund 30 neue Teilzeit-Veldner an den Wörthersee, gab es allein 2020 insgesamt 213 Neuanmeldungen. Die Leute verbringen im Sommer ein paar Wochen am See – im Winter stehen die Wohnungen leer. Die Preise für die Infrastruktur treiben sie so in die Höhe, dass auch die anderen Bürger tiefer für Kanal oder Müll in die Tasche greifen müssen.

Ähnliche Probleme kennt das Burgenland, wo eine minimale Tourismus-Abgabe in speziellen Zonen eingehoben werden darf: Während der Pandemie, als etwa nur noch Anrainern der Zugang zum Neusiedler See erlaubt war, stieg die Zahl der Zweiwohnsitzer sprunghaft an.