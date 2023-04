Deutschlandsberg: Entlaufene Kuh irrte durch Wohnsiedlung

Mehrere Polizeistreifen waren bei der Aktion im Einsatz. Am Ende konnte der Besitzer seine Kuh auf einen AnhĂ€nger verladen und in den Stall mit nach Hause nehmen, hieß es am Donnerstag.

Das rund 600 Kilogramm schwere Rind war gegen 16.00 Uhr von der Weide in Hollenegg ausgebĂŒxt.

