Kuh attackierte Wanderin auf der Gerlitzen in Kärnten

Eine Kuh hat am späten Donnerstagvormittag auf der Gerlitzen im Gemeindegebiet von Treffen (Bezirk Villach-Land) eine 69-jährige Urlauberin aus Italien attackiert und schwer verletzt. Die Wanderin war laut Polizei in Begleitung zweier Freundinnen, 75 und 76 Jahre alt, gegen 11.30 Uhr im Bereich der sogenannten Kommalm unterwegs und betraten eine abgegrenzte und mit Warntafeln versehene Weide mit zahlreichen Mutterkühen und Kälbern.

Kleiner Hund am Arm

Die 76-Jährige bliebt auf dem Forstweg mit ihrem kleinen Hund am Arm, ihre Freundinnen nahmen jedoch einen anderen Weg und gingen an den weidenden Tieren vorbei. Eine Kuh, die offenbar ihre Kälber beschützen wollte, attackierte die 69-Jährige mehrfach, warf sie um und verletzte sie am Kopf und am Oberkörper schwer.

Die 75-Jährige wurde nicht angegriffen und half ihrer Freundin, das Tier zu vertreiben. Die Verletzte konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Beamte der Polizeiinspektion Sattendorf versorgten die 69-Jährige, bis die Rettung eintraf. Diese brachte die Frau in das LKH Villach.