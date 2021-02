Deutschland verlängert Einreiseverbot für Tirol

Die Hoffnung auf ein schnelles Ende der Abriegelung Tirols durch Deutschland hat sich früh zerschlagen. Am Dienstag gab Deutschland die Verlängerung des Einreiseverbots aus sogenannten Mutationsgebieten – also auch Tirol – um 14 Tage bis zum 3. März bekannt.

In der entsprechenden Kabinettsvorlage schrieb das deutsche Gesundheitsministerium, „die hart errungenen Fortschritte der letzten Wochen“ dürften nicht gefährdet werden. Deswegen sei eine „Limitierung des Eintrags durch Reisebewegungen aus Virusvariantengebieten geboten“. Die Lage an den Grenzen war dabei am Dienstag noch einmal deutlich entspannter als am Montag.

Mutationsfälle stabil

„Alles sehr flüssig“, kommentierte ein Sprecher der Bundespolizei-Inspektion Rosenheim die Verkehrslage am Grenzübergang Kiefersfelden zwischen Bayern und Tirol. Nur einzelne Fahrer mussten zurückgewiesen werden.

Währenddessen bleibt die Zahl der Südafrika-Mutationsfälle in Tirol stabil. Die Zahl der fix bestätigten Fälle von B 1.351 betrug auch am Dienstag 176, davon war aber keiner mehr aktiv. Allerdings gibt es zusätzlich 340 positiv Getestete, die als Verdachtsfälle gelten oder nur teilweise auf die Mutation geprüft wurden: Davon sind noch 136 aktiv positiv, die Betroffenen gelten also noch als infektiös. Am Montag waren es noch 142 gewesen.