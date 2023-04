Deutsche Studentengruppe unter Lawine: 20-Jährige reanimiert

Am Samstag ist es im Montafon in Vorarlberg zu einem schweren Lawinenunglück gekommen. Dabei ist eine achtköpfige Studentengruppe aus dem Raum Konstanz im Bundesland Baden-Württemberg von der Lindauer Hütte kommend in Richtung Drei Türme aufgestiegen. Als die Gruppe sich wegen der starken Tageserwärmung und der damit verbundenen Lawinengefahr zum Abstieg entschied, wurde eine Studentin von einer Lawine erfasst.

Die 20 Jahre alte Schneeschuhwanderin wurde dabei Samstag rund 40 Meter von den Schneemassen mitgerissen und war nicht mehr ansprechbar, nachdem zwei ihrer Begleiter sie ausgegraben hatten, teilte die Polizei mit. Ein Medizinstudent reanimierte die junge Frau, später wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Drei weitere Schneeschuhwanderer wurden bei der Tour teilverschüttet, blieben aber unverletzt.

Lawinenwarnstufe 3

Die achtköpfige Gruppe hatte vor dem Lawinenabgang beschlossen, auf ihrer Tour wegen der Steilheit, der Wärme und der daraus resultierenden Lawinengefahr umzukehren, wie es hieß. Die Gruppe war erst wenige Meter abgestiegen, als die Lawine sie erwischte. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte Lawinenwarnstufe 3, mit dem Hinweis auf raschen Festigkeitsverlust der Schneedecke aufgrund der warmen Temperaturen. Die fünf Schneeschuhwanderer führten keine Lawinenverschüttetensuchgeräte mit sich, die Skitourengeher waren hingegen mit LVS-Geräten, Schaufeln und Sonden ausgerüstet.