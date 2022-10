Details zum Mord an der Escort-Dame

Es ist genau ein Monat her, dass eine 23-jährige Rumänin beim Hausbesuch bei einem Freier im oberösterreichischen Ternberg getötet wurde. Zunächst wurde Kritik an der Polizei laut, weil eine Freundin der Frau Alarm geschlagen hatte, die Polizei aber nicht reagiert haben soll.

Wie sich herausstellte, dürfte der 34-jährige Freier aber absichtlich eine falsche Adresse angegeben haben. Als der Chauffeur also der „Aufpasser“ und gleichzeitig auch Lebensgefährte der 23-Jährigen sie wie vereinbart an Hausnummer 8 absetzte, soll der Freier sie dort abgefangen oder per Handy zu Nummer 9 dirigiert haben.