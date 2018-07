Der Wolf vor ist den Toren Wiens

Niederösterreich.

DNA-Probe bestätigt,

dass ein Wolf für einen Schafriss im Wienerwald verantwortlich ist. So nahe an der Bundeshauptstadt hat noch nie ein Wolf zugeschlagen: Wie erst jetzt bekannt wurde, hat bereits Mitte Juni ein Wolf auf einer Weide in Mauerbach (Bezirk St. Pölten) am Rande des Wienerwaldes ein Schaf gerissen. Eine DNA-Analyse hat das bestätigt. Ursprünglich vermutete man wegen untypischer Verletzung, dass das Schaf Opfer eines Hundes wurde.

Ein zweites Schaf dürfte am Schreck gestorben sein, ein drittes hat sich in der Panik vermutlich selber derart schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste.

„Die Weide war mit einem mehr als 130 Zentimeter hohen Weidezaun mit zwei Elektrodrähten gesichert, einer über der Oberkante angebracht. Deshalb vermuten wir, dass sich der Wolf beim Tor durchgezwängt hat“, erzählt die Besitzerin der getöteten Schafe, Claudia Radbauer, die am Rande von Mauerbach einen Bauernhof mit vielen Tieren betreibt und unter anderem verschiedene Arten von Ponys züchtet. Jetzt hat sie die verbliebenen Tiere von der Weide näher zum Haus geholt. Sie ist jedenfalls beunruhigt.