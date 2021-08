Der Sommer kommt nach einem nassen August zurück

„Vom Montafon bis zum Brenner sind in der zweiten Tageshälfte auch einzelne Schauer einzuplanen“, prognostiziert Spatzierer. Schritt für Schritt wird es zudem wieder sommerlich warm. „Bereits am Donnerstag nähern sich die Höchstwerte im Westen 25 Grad an, am Freitag stehen dann nach einem kühlen Start landesweit 23 bis 26 Grad auf dem Programm“, schätzt der Meteorologe.

Spätsommer-Wochenende

Das meist sonnige Spätsommerwetter setzt sich auch am Wochenende fort, lokale Frühnebelfelder lösen sich rasch auf. Jedoch steigt die Schauerneigung am Samstagnachmittag von der Silvretta bis zu den Tauern, am Sonntagnachmittag dann im gesamten Bergland leicht an. „Im Westen und Südwesten ist sogar ein kurzes Gewitter nicht auszuschließen“, weiß Spatzierer.

Abseits des Berglands geht es hingegen trocken weiter. Die Temperaturen bleiben auf einem angenehm warmen, spätsommerlichen Niveau. „Nach teils einstelligen Frühwerten werden tagsüber vielerorts maximal 24 bis 26 Grad erreicht“.