Rote Unwetter-Warnung für ganz Österreich

Nachdem es bereits am Sonntag landesweit zu Gewittern kam, die stellenweise großen Hagel und Sturmböen brachten, sind auch am Montag wieder heftige Gewitter mit Sturm und Hagel zu befürchten. Im Westen kommen teils größere Regenmengen zusammen.

Laut Unwetterzentrale (UWZ) gibt es aktuell zwei Gewitterhotspots in Österreich. Eines südlich von Wien, das zweite entlang einer Kaltfront in Westösterreich. Im Westen kommt es dabei zu Sturmböen, Hagel und Starkregen. In Rinn in Tirol sind schon 25 mm gefallen.

Bei Bad Vöslau und im nördlichen Mühl- und Waldviertel ziehen bereits heftige Gewitter durch.