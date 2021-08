Unwetter: Mann von Mure erfasst, Paragleiter verunglückt

Wieder Murenabgang im Pinzgau

Am Sonntagabend ist es gegen 19.20 Uhr in der Gemeinde Wald im Pinzgau wie schon am Tag zuvor erneut zu einem Murenabgang aufgrund eines Gewitters mit starkem Regen gekommen. Die Mure verlegte im Bereich Vorderkrimml zum Teil die Krimmler Ache und die Krimmler Landesstraße L 113. Die Feuerwehren Wald und Neukirchen befanden sich mit einer großen Mannschaft im Einsatz, teilte die Salzburger Polizei am Montag in der Früh mit.

Durch die Vermurung staute sich das Wasser im Bahnhofsbereich Vorderkrimml. Betroffen waren auch Häuser in der umliegenden Siedlung.

Die Krimmler Landesstraße ist derzeit ab dem Bahnhof Vorderkrimml nicht passierbar. Krimml ist nur über das Zillertal und den Gerlospass erreichbar. Die Aufräumarbeiten haben unmittelbar nach dem Murenabgang begonnen, da sich bereits vom Vortag schweres Gerät vor Ort befand.