Ein Paragleiter aus dem Bezirk Gmunden ist am Sonntagabend in Oberösterreich abgestürzt und gestorben. Der 60-jährige war gegen 18:30 Uhr im Bereich des Hochleckens auf dem Plateau des westlichen Höllengebirges gestartet und Richtung Osten geflogen als er in Schwierigkeiten geriet, berichtete die Polizei am Montag.

Als sich der Mann gegen 20.00 Uhr über der Ortschaft Langwies in Ebensee befand, verlor er vermutlich aufgrund eines Gewitters die Kontrolle. Mehrere Augenzeugen beobachteten wie sich der 60-Jährige rasant um die eigene Achse drehte, dabei schnell an Höhe verlor und fanden ihn an der Absturzstelle.

Der Mann lag leblos in einem Bach, der Gleitschirm hing in den Bäumen. Die Ersthelfer befreiten den Piloten aus den Leinen, transportierten ihn an das Ufer und begannen mit der Reanimation. Nach Eintreffen der Rettungskräfte übernahmen diese die Wiederbelebungsmaßnahmen, welche jedoch erfolglos blieben.