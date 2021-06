Paragleiter forderte Ersatz von Bergrettern

Zwei tödliche Unfälle

Am Samstagnachmittag starb ein 55-Jähriger im zu Wildschönau gehörenden Niederau (Bezirk Kufstein). Bei Windböen klappte laut Polizei die rechte Seite des Schirmes 15 Meter über dem Grund ein, der Mann stürzte in steiles Gelände ab. Auch in Kärnten kam für einen 36-Jährigen im Lavanttal jede Hilfe zu spät. Der Mann aus dem Bezirk Wolfsberg war nahe der Koralpe gestartet und wollte laut Polizei Flugmanöver üben. Dabei klappte der Schirm zusammen und er stürzte in einen Wald.

„Leider unterschätzen selbst erfahrene Piloten aktuell die schwierigen Verhältnisse. Der Schirm klappt schnell ein und wenn man nicht die nötige Höhe hat, ist man schneller auf den Boden, als man reagieren kann“, sagt der Tiroler Bergrettungschef. Beinahe wöchentlich würden die Retter zu einem verunglückten Paragleiter ausrücken. Einsätze, die für die freiwilligen Helfer fordernd sind.