Der große Vorsprung in Salzburg überrascht auch die ÖVP

Persönlichkeit entscheidet

Dass der große Aufreger des Wahlkampfs, die von seinen Gegnern SPÖ, Bürgerliste und Neos hinter seinem Rücken beschlossene Neutorsperre, entscheidenden Einfluss auf den Ausgang hatte, glaubt Preuner nicht: „Das war sehr offensichtlich der Versuch eine neue Koalition zu schmieden. Für unser Ergebnis war das das Tüpfelchen auf dem I.“

Politikwissenschaftlerin Kathrin Steiner-Hämmerle schreibt den Wahlsieg dem Bürgermeister zu. „Das Wahlergebnis zeigt für mich, dass einmal mehr die Persönlichkeiten als die Parteiprogramme entschieden haben“, sagt sie. Dass ÖVP-Wahlsiege trotz des Rückenwindes aus dem Bund keine Selbstverständlichkeit sind, zeigte sich in anderen Gemeinden.

So ging die zweitgrößte Stadt Hallein nach 15 Jahren wieder zurück an die SPÖ. Um den Bürgermeister gibt es wie in Salzburg und neun weiteren Gemeinden in knapp zwei Wochen eine Stichwahl. In der Flachgauer Gemeinde Straßwalchen kam der 28-jährige ÖVP-Kandidat Johannes Baumann trotz Wahlkampfbesuchs von Bundeskanzler Sebastian Kurz nicht einmal in die Stichwahl. Auch im Gemeinderat setzte es Verluste.