Aufregung bei AK-Wahl: Keine Stimmzettel in Briefwahlkuverts

Oberösterreich.

Etliche hundert Wahlberechtigte fanden keine Stimmzettel in AK-Wahlunterlage. Im Vorfeld der ab nächster Woche in Oberösterreich laufenden Arbeiterkammerwahlen droht ein Briefwahl-Dilemma. In zahlreichen an die Wahlberechtigten adressierten Unterlagen zur Briefwahl dürften nämlich die Stimmzettel fehlen. 334.000 Wahlberechtigte, das sind 59 Prozent aller Stimmberechtigten, sollten diese Stimmzettel bis zum gestrigen Montag erhalten haben. Erinnerungen an das Briefwahl-Desaster zur Bundespräsidentenwahl 2016 werden wach.

„Das ist der nächste Briefwahlskandal. Bei mir hat am Wochenende das Telefon Sturm geläutet. Keiner der mir bekannten freiheitlichen Gemeinderäte und deren Partner hatten die Stimmzettel in den AK-Zusendungen“, berichtet Gerhard Knoll, der Obmann Freiheitlichen Arbeitnehmer. Nicht nur aus seiner Gemeinde Hörsching, sondern auch aus Pasching und Leonding gab es diese Beschwerden. „Jede Klassensprecherwahl läuft offenbar demokratischer ab, als eine AK-Wahl in Oberösterreich“, sagt Knoll.

In welcher Dimension sich das Briefwahl-Malheur abspielt, sei derzeit noch gar nicht abschätzbar, „es dürfte aber massiv sein“, glaubt Knoll. Dass ausschließlich der FPÖ nahestehende Wahlberechtigte betroffen sind, ist auszuschließen. Denn auch aus dem Lager des ÖVP-Arbeitnehmerbundes, ÖAAB, wurde Montag immer größerer Unmut hörbar. „Auch bei uns melden sich stündlich weitere Arbeiterkammer-Mitglieder, die Briefwahl-Unterlagen ohne den notwendigen Stimmzettel erhalten haben“, beklagt Landessekretär Wolfgang Brandstätter.