Der ewige Zweite füllt die erste Reihe

Schmach getilgt

Kontinuität ist ohnedies eine Schützenhöfer’sche Usance. Mögen in Wien noch so viele neue Türkise mit Blau oder Grün harmonieren, der Steirer vor dem Semmering bleibt beharrlich ein alter Schwarzer. Das bewies er auch nach den Wahlen 2019, als Schützenhöfer erneut mit der SPÖ die Regierung bildete. Wenn auch unter anderen Vorzeichen: ÖVP Erster, SPÖ Zweiter. Damit war die schwarze Schmach aus 2005 getilgt, den Landeshauptmann an die Sozialdemokratie verloren zu haben.

Schützenhöfer konnte sich 2019 als Wahlsieger feiern lassen - erstmals in seinem langen politischen Leben.