Nach der Steirer-Wahl: Und es bleibt Schwarz-Rot

Nun, vorerst offiziell einmal wenig, zwischen den Zeilen ist ihre Botschaft aber doch deutlich hörbar. „Der steirische Weg ist gestärkt, auch wenn ich mit der Verteilung nicht zufrieden sein kann“, quittierte Schickhofer das magere Ergebnis seiner SPÖ, für die er erstmals als Spitzenkandidat antrat. Das Ergebnis im Land sei jedenfalls besser als jenes der Bundes-SPÖ im September, zudem habe er die FPÖ „klar des Platzes verwiesen“, versuchte der 39-jährige etwas Positives zu sehen. „Ich gratuliere Hermann Schützenhöfer zum Wahlsieg.“ Der wiederum war am Sonntag den Tränen nahe, als Hochrechnungen und Ergebnisse die Parteizentrale erreichten. „Heute ist ein Tag der Freude und der Dankbarkeit“, kommentierte Schützenhöfer. „Wir müssen uns gegenwärtig machen, was passiert ist. Vor fünf Jahren haben wir drei gleich starke Parteien gehabt und jetzt haben wir den Rückstand zur SPÖ in einen Vorsprung von mindestens zehn Prozent umgewandelt.“ Doch kaum war der Satz ausgesprochen, fiel Schützenhöfer von der Rolle des Wahlsiegers in jene des bedächtigen Staatsmannes zurück: „Wir brauchen einen Partner, wir sind nicht alleine auf der Welt.“