Erster Tag der erneuten Maskenpflicht: Wenig Kontrolle, hohe Disziplin

In Tirol und im Burgenland wiederum gibt es bezüglich der Corona‐Regeln vorerst keine Änderung der Vorgangsweise. Das heißt, es wird im Falle des Falles nach wie vor gestraft. Es habe auch bis dato keine gegenteilige Anordnung der jeweiligen Gesundheitsbehörden gegeben.

In der Steiermark hieß es seitens der Landespolizeidirektion, dass die Situation noch nicht geklärt sei. Man sei im Kontakt mit dem Amt der Steiermärkischen Landesregierung. Dies geschehe nicht zuletzt deshalb, um einen einheitliche Vorgangsweise über alle Bezirke abzuklären.

In Kärnten, wo die Maskenpflicht in einzelnen Orten ja schon seit längerem wieder gilt, wurde durch die Behörden zuletzt vermehrt darauf hingewiesen, Anzeigen habe es aber keine gegeben. Die Polizei plant auch keine Schwerpunktkontrollen.

Und in Niederösterreich will man zwar keine Organmandate ausstellen, sich die Möglichkeit einer Anzeige aber einbehalten: Wir wollen auch weiterhin Partner der Bevölkerung sein“, heißt es aus der Landespolizeidirektion. Man wolle in erster Linie auf Gespräche und bewusstseinsbildende Maßnahmen setzen, Organstrafmandate sollen vorerst nicht ausgestellt werden. Allerdings: in schwerwiegenden Fällen wird es – so wie in der Vergangenheit auch – Anzeigen an die zuständige Bezirksbehörde geben, so ein Sprecher.