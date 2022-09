Der Borkenkäfer frisst sich durch Kärntens Wälder

Mehrere Gründe

In Kärnten gibt es heuer aus mehreren Gründen so viele Borkenkäfer: Sowohl wegen der nassen, schneereichen Winter und der Stürme, als auch wegen der wochenlangen Trockenperioden und warmen Sommer. Stürme und nasser Schnee bewirken, dass Bäume nicht nur einzeln, sondern auch in größeren Gruppen niederbrechen oder umstürzen. Für Borkenkäfer ist das liegende Holz im Bergwald eine willkommene Brutmöglichkeit. Meistens bleibt es aber nicht dabei, dass nur umgestürzte Bäume befallen werden. Besonders in warmen, trockenen Jahren befallen die Borkenkäfer auch gesunde, aber geschwächte Bäume in der Umgebung. Die Klimakrise beschleunigt diesen Vorgang. Das kann soweit führen, dass es zu einer Massenvermehrung kommt, bei der auch große Waldflächen vom Borkenkäfer innerhalb weniger Wochen zum Absterben gebracht werden.

Um einer weiteren Vermehrung des Fichtenborkenkäfers vorzubeugen, entfernen die Österreichischen Bundesforste geworfene oder gebrochene Bäume so schnell wie möglich aus dem Wald. In steilen Hängen ist das Fällen und Aufarbeiten von Bäumen sehr gefährlich, oft unmöglich und für die Waldbesitzer mit hohen Kosten verbunden. "Um in Zukunft die Gefahr der Massenvermehrung zu verhindern, dürfen bei der Wiederaufforstung nicht nur Fichten gepflanzt werden," sagt Güttler. Auch in den Gebirgslagen müsse Mischwald entstehen, damit der Borkenkäfer nicht hektarweise den Wald vernichten kann. "Im Wald von morgen müssen Fichten durchmischt mit Lärchen, Bergahorn, Ebereschen, Tannen, Buchen, Eichen und ganz oben auch Zirben wachsen," so die diplomierte Forstingenieurin.