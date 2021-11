Déjà-vu in Tirol wegen neuer Virusmutation

Negative Antigen-Tests

Der Tiroler zeigt übrigens laut Krisenstab keinerlei Covid-Symptome. Der Mann war drei Wochen lang mit Freunden in Südafrika: Nach seiner Rückkehr führte er einige Antigen-Schnelltests durch, laut Krisenstab des Landes alle negativ. Als er die Aufforderung an Reiserückkehrer aus Regionen mit Omikron-Fällen hörte, sich zu melden, tat er das der behördliche PCR-Test gegen Ende vergangener Woche war positiv. Der Tiroler soll sich nach seiner Heimkehr hauptsächlich zu Hause aufgehalten haben; Personen, mit denen er Kontakt hatte, wurden isoliert.

Der Mann war voll immunisiert, allerdings soll seine zweite Dosis mit einem mRNA-Impfstoff bereits mehr als ein halbes Jahr zurückliegen. Das passt in den zeitlichen Rahmen: Im März begann in Schwaz eine Sonderimpfaktion, für die die EU rund 100.000 Dosen des Serums von Biontech/Pfizer zur Verfügung stellte. Damit sollte die Beta-Variante des Virus bekämpft werden, die in Schwaz zum größten Cluster der aggressiveren Virusform innerhalb der EU geführt hatte: Im Februar 2021 waren zwei Drittel aller Neuinfektionen auf Beta zurückzuführen, so viele wie sonst nirgends.

Nicht die einzige Sondermaßnahme in Tirol wegen einer Mutante übrigens: Wegen Gamma (im Frühjahr noch brasilianische Variante genannt), wurden Ausreisekontrollen über das Bundesland verhängt. Tirol verlassen durfte nur, wer negativ getestet war.