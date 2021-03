Massenimpfung in Schwaz: "Ich will, dass das Theater vorbei ist"

„Ab heute werden im Schnitt jeden Tag 10.000 Bürger geimpft“, erklärte Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) vor einem Lokalaugenschein merklich froh, auch mal gute Nachrichten verkünden zu können.

48.500 Einwohner des Bezirks Schwaz – 76 Prozent all jener, die in Frage kommen – haben sich angemeldet. Bis Dienstag sollen sie alle die Impfung an einem der 26 Stationen im Bezirk erhalten haben. So soll ein Schutzschirm im Kampf gegen die Mutation gespannt werden.

„Ich will, dass die Welt wieder normal ist“, sagt Marion Plattner nach ihrer Impfung. Darum hat die 19-Jährige auch ihre anfängliche Skepsis beiseitegeschoben. „Ich will kein Überträger sein“, begründet Christian Plattner (36), warum er für den Stich in der Schlange steht.