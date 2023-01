Das zweite Leben des Christbaums: Elefanten-Futter oder Schnecken-Schreck

Wie viele Nadeln hat ein durchschnittlicher Christbaum? Laut Google dürften es um die 180.000 sein – und nach einem Blick auf den eigenen Wohnzimmerteppich klingt die Zahl durchaus plausibel. So treu seine Blätter auch gewesen sein mögen, bis zum 6. Jänner wird der liebevoll geschmückte Baum in den meisten Haushalten wieder entsorgt. Ein paar Tipps, was es dabei zu beachten gilt und wie man zumindest Teile von ihm wiederverwerten kann.

Auch wenn man ihn dringend loswerden möchte: Ein Christbaum gehört nicht in die Restmülltonne (und auch nicht aus dem Fenster geworfen, wie in manchen Werbespots insinuiert). In den meisten Städten und Gemeinden gibt es Christbaumsammelstellen, teilweise werden kostenlose Abholaktionen angeboten. Zerkleinert darf man ihn außerdem auch in der Biotonne entsorgen.

Strom und Fernwärme

In Wien landen zum Beispiel jährlich rund 175.000 Bäume – das sind beachtliche 772 Tonnen – bei den Sammelstellen. Aus den Bäumen wird Energie erzeugt, die ausreicht, um einen Monat lang 1.300 Haushalte mit Strom und 2.500 Haushalte mit Fernwärme zu versorgen.