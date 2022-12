"Einfaches" Weihnachten: Die ältere Generation erinnert sich

Theresia Michlits, Jahrgang 1933 aus Pamhagen

Bauernleben mit sieben Geschwistern im Burgenland

„Als ich sieben Jahre alt war, blieb ich heimlich am 23. Dezember am Abend wach und habe gesehen, wie meine Mutter den Weihnachtsbaum geschmückt hat und nicht das Christkindl. Das ist meine eindrücklichste Erinnerung an Weihnachten. Behängt wurde der Baum damals mit Würfelzucker, der in Seidenpapier gewickelt war. Auch Brotrinden waren darin und ab und zu Schokostücke.

Es gab den Spruch, dass in einem reichen Bauernhaus Schokolade am Baum hängt, in einem armen Würfelzucker. Viel gab es nicht, das galt für alle. Einige wenige Kugeln hatten wir daheim, ansonsten wurden Nüsse silbern bemalt und aufgehängt.

Die Bäume waren allesamt Fichten und haben viel armseliger ausgesehen als heute. Meine Schwiegermutter hatte früher noch keinen Baum, sie hat einen Fichtenast in eine Zuckerrübe gesteckt.