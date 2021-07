"Unethisches Experiment"

Mehr als 1.200 Wissenschaftler hatten sich davor zusammengetan, um mit einem im Wissenschaftsjournal The Lancet veröffentlichen Brief vor einer Gefahr für die Welt und einem Nährboden für Virus-Varianten, gegen die die Impfstoffe nicht wirken, zu warnen. „Wir glauben, dass die Regierung ein gefährliches und unethisches Experiment anfängt und appellieren daran, die geplanten Öffnungen zu pausieren“, hieß es in dem am 7. Juli veröffentlichten Brief.

Inzwischen haben 88 Prozent der Erwachsenen im Vereinigten Königreich eine erste Impfung erhalten. Knapp 68 Prozent sind bereits zweimal geimpft. Doch Experten zweifeln daran, dass das ausreichen wird, um einer großen Infektionswelle standzuhalten. Dem Epidemiologen Neil Ferguson vom Imperial College in London zufolge ist es "beinahe unausweichlich", dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen die Marke von 100.000 bald überschreitet. "Die echte Frage ist, ob es sogar doppelt so viel wird, oder sogar noch mehr", sagte Ferguson der BBC. Im schlimmsten Fall, wenn die Zahl der Krankenhauseinweisungen 2.000 oder 3.000 täglich erreiche, müssten doch wieder Maßnahmen ergriffen werden, um die Lage wieder in den Griff zu kriegen, warnte er.

Der Premier jedoch, für den eine Verschärfung der Maßnahmen dem Bruch eines politischen Versprechens gleichkäme, hat sich allen Warnungen zum Trotz fürs Pokern entschieden. Die BBC nannte es "Freedom Day-Glücksspiel“.

Österreich: Zahl an neuen Erstimpfungen sinkt

Während auch in Österreich rasch steigende Infektionszahlen vorhergesagt werden, stagnieren die Erstimpfungen - eine ausreichende Durchimpfungsrate scheint in weiter Ferne. Laut AGES-Zahlen gab es zuletzt zwar die meisten Neuansteckungen in der Altersgruppe zwischen 15 und 24 Jahren, doch Simulationsforscher Martin Bicher von der TU Wien warnte am 16. Juli vor dem "Überschwappen" auf vulnerable Altersgruppen und erinnerte an die Entwicklung im Vorjahr.

Aktuell habe die vulnerable Bevölkerungsgruppe im Alter von 60 Jahren und darüber noch weniger als zehn Prozent Anteil am Fallgeschehen und eine kaum sichtbar wachsende Dynamik, führte der Experte von der Technischen Universität gegenüber der APA aus. "Die Erfahrungen zeigen, dass die Infektionsdynamik schnell auch im Laufe einer Infektionswelle in andere Altersgruppen überschwappen kann". Man rechne zwar damit, "dass dieses Überschwappen durch die Impfquoten in den vulnerablen Altersgruppen langsamer vonstatten gehen wird, passieren wird es aber wohl", sagte Bicher.

Er verwies dabei auf die aktuellen Intensivbelagszahlen aus Großbritannien, die inzwischen mit leichter Verzögerung langsam steigen. Würde dies auch in Österreich erfolgen, so habe sich im Vergleich mit dem Vorjahr "eigentlich nichts an den Kapazitätslimits geändert", und da wurde es mit rund 2.000 bis 4.000 täglichen bestätigten Neuinfektionen "langsam enger", und bei spätestens 7.000 ging es damals in die Nähe der Auslastungsgrenze.

Vierte Welle wird erwartet

Wissenschafter der Technischen Universität Berlin (TU) erwarten anhand von Modellierungen eine vierte Corona-Welle. "Laut unseren Simulationen wird im Oktober ein exponentieller Anstieg bei den Krankenhauszahlen starten. Falls die derzeitige Entwicklung anhält, wird dies sogar früher beginnen, und sich im Oktober dann noch mal verstärken", heißt es im neuen Bericht der Gruppe um den Mobilitätsforscher Kai Nagel, der am 17. Juli bekannt wurde.

Den zuletzt bereits verzeichneten Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenzen wertet das Team wegen hohen relativen Zunahmen als "beunruhigend". Nur wenn die Impfstoffe gegen Delta deutlich besser wirkten als derzeit bekannt oder wenn eine Impfquote von 95 Prozent erreicht werde, bleibe eine vierte Welle in den Simulationen aus. Das Modell ergebe "unter allen derzeit realistisch erscheinenden Bedingungen eine vierte Welle bei den Erwachsenen, welche mit der Verlagerung von Aktivitäten in Innenräume im Herbst verstärkt werden wird."

Kurz: "Virus wird uns noch Jahre beschäftigen"

Die Warnungen der Experten werden also wieder dringender. Und die Politik greift sie wieder auf. So sagte Kanzler Kurz bereits am 12. Juli in New York: "Das Virus wird nicht verschwinden, es wird bleiben. Es wird uns noch Jahre beschäftigen.“ Und er warnte: "Für jeden, der geimpft ist, ist die Pandemie vorbei. Für jeden, der nicht geimpft ist, ist das Virus ein massives Problem.“ Ein Anstieg der Ansteckungszahlen "wird auch bei uns stattfinden", sagte er. Nach eineinhalb Jahren Erfahrung mit dem Coronavirus wisse man nämlich: "Diese Pandemie kommt in Wellen."

Ministerium: "Besorgniserregendes Szenarium"

Am 15. Juli folgten dann die ersten Verschärfungen, das Gesundheitsressorts sprach in einem Papier von einem aktuell "sehr besorgniserregenden Szenarium". Dabei wurde ausgeführt, dass der Anstieg der Zahlen zuletzt unterschätzt wurde. Sollte sich das fortsetzen, "finden wir uns in absehbarer Zeit in einem bedrohlichen Szenarium wieder“.

In der "ZiB2" hatte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) betont, dass man angesichts weiter steigender Zahlen frühzeitig reagieren müsse, um nicht die Fehler des vorigen Sommers zu wiederholen. Jetzt gebe es noch die Möglichkeit, "an kleinen Schrauben zu drehen". Wenn sich die Intensivstationen wieder füllen würden, wäre es zu spät.

Am Donnerstag tagt erneut die Corona-Taskforce. Dabei könnte es zu weiteren Maßnahmen kommen. Mückstein wird neuerlich auf verpflichtende PCR-Tests für Reisende aus Risikogebieten drängen. Auch eine Erweiterung der Risikogebiete könnte aus Sicht des Gesundheitsministers notwendig sein.