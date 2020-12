Das SPÖ-Bangen um Amstettens Bäder

Vor der Budgetdebatte in der kommenden Woche kennen die Roten einen Schmerzpunkt der schwarz-grünen Rathausmehrheit genau. War doch die dringend nötige Sanierung des Amstettener Naturbads, das aus Hallen- und Freibad besteht, eines der großen anstehenden Projekte unter der früheren SPÖ-Bürgermeisterin Ursula Puchebner. Sie hatte seit Mai 2019 einen einstimmigen Grundsatzbeschluss des Gemeinderats zu Badsanierung in der Tasche. Vor den Gemeinderatswahlen im Jänner 2020 deponierte sie noch einen Förderantrag für die Badsanierung mit der Maximalkostenvariante von 21 Millionen Euro beim Land. Puchebner und die damals für Sportstätten zuständige Landesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) haben die Polit-Bühne verlassen. Nicht zuletzt wegen der Covid-19-Krise blieb die Badsanierung in Amstetten Nebensache. Eine zumindest zehn bis zwölf Millionen Euro schwere Sanierung müsse im nächsten Jahr angegangen werden, fordern die SPÖ-Sprecher, Badebecken, Statik und Haustechnik seien desolat. Das Schwimmangebot in der Stadtgemeinde, die auch das Heidebad in Hausmening unterhält, dürfe nicht eingeschränkt werden, fordern sie.