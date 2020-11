Kulturreform: „Amstetten muss Grafenegg werden“

Den letztendlich erfolgreichen Slogan im Gemeinderatswahlkampf, „Amstetten muss besser werden“, will ÖVP-Bürgermeister Christian Haberhauer jetzt auch mit einer großen Umstrukturierung in der Rathausadministration verwirklichen. Geht es nach der schwarz-grünen Stadtregierung, kommt es in vielen Rathausabteilungen zum großen Sesselrücken. Vorrangig angegangen wird der Umbau in den Sparten Soziales und Umwelt, Kultur und Tourismus sowie im Bildungsbereich.

Ein Mehrwert für die Bürger und die Nutzung brachliegender Ressourcen stünden dabei im Vordergrund, begründen die Stadtpolitiker die Reform.

Die größten Umschichtungen betreffen allerdings den Kulturbereich, wo die ausgelagerten Amstettener Veranstaltungsbetriebe (AVB) mit ihrem Flaggschiff Sommermusical und die städtische Kulturabteilung in einer neuen Gesellschaft fusioniert werden. „Amstetten muss Grafenegg werden“, formuliert Haberhauer seine Ansprüche forsch. Das vielfältige und hochwertige Kulturangebot müsse besser koordiniert und vor allem auch touristisch vermarktet werden. Das zur Marke gewordene Sommermusical mit den meist über 10.000 Besuchern wurde über die NÖ Landeswerbung und den Mostvierteltourismus viel zu wenig angeboten, deshalb strebt Haberhauer künftig Kooperationen an.

Mehr als früher muss das kulturelle Geschehen in den Ortsteilen miteinbezogen werden, kündigt Kulturstadtrat Stefan Jandl (ÖVP) an. Er will zudem das Festival „Ars Femina“ und die Kulturwochen „massiv aufwerten“. Einbezogen ins Kulturmanagement werden alle Veranstaltungslokale, wie die neue Eventhalle „Wirkstatt“ in Hausmening oder auch private, wie das „mozArt“ und die Remise im Bahnhofsviertel.