Aus drei Bauhöfen wird ein einziger

Amstetten. Eine neue Wirtschaftsservicestelle im Rathaus, die Fusionierung der drei Bauhöfe der Stadtgemeinde in ein zentrales Projekt und die Gründung eines zusätzlichen Wirtschaftsparks – die Präsentation dieser Vorhaben wählte Amstettens neuer ÖVP-Bürgermeister Christian Haberhauer für seine erste Pressekonferenz aus.

Von der Corona-Pandemie in der Startphase seiner Amtszeit voll vereinnahmt, ließ die schwarz-grüne Stadtregierung nun mit ersten handfesten Projekten aufhorchen. Mit Wirtschaftsimpulsen wolle man auch auf kommunaler Ebene der Krise entgegenwirken, sagte Haberhauer.

Ehemalige Schottergrube

Eine zentrale Rolle spielt dabei ein knapp sechs Hektar großes Wirtschaftsareal im Ortsteil Greinsfurth. In der ehemaligen „Danner-Schottergrube“ entsteht direkt an der B121 ein neuer Wirtschaftspark. Drei Privatbesitzer, darunter der Baukonzern Porr, werden am größeren Teil des Geländes Betriebe ansiedeln.