Das Kapitel Ischgl ist noch lange nicht geschlossen

Was wurde aus den Protagonisten?

Der Landeshauptmann: Günther Platter ist in seiner Funktion der oberste Krisenmanager. Lange verwies er zu den Folgen von Ischgl darauf, dass es eben leichter sei, das Buch von hinten zu lesen. „Es tut mir leid, sehr leid“, erklärt er schließlich im Herbst auf die Frage einer deutschen Journalistin, warum es ihm so schwerfalle, das Wort Entschuldigung in den Mund zu nehmen. Dass durchaus Fehler passiert seien, räumt er ein. Politisch brachte Ischgl Platter nicht in Bedrängnis. Die Auswirkungen auf das Image des Tourismuslandes könnten das jedoch.

Der Gesundheitslandesrat: Mit der Devise „Die Behörden haben alles richtig gemacht“ hat Bernhard Tilg (ÖVP) in einem ZiB2-Interview im März 2020 für Empörung gesorgt. Die Aussagen waren fatal für die Außenwirkung. Sie stehen sinnbildlich für den Ruf, den das Bundesland für sein Krisenmanagement genießt. Seinen Posten musste der Landesrat nicht räumen. Wie die Ischgl-Kommission aufzeigte, hatte Tilg die Kompetenzen zur Pandemiebekämpfung in der Krise unberechtigt an den Landesamtsdirektor ausgelagert und diesen mit Verantwortung „überfrachtet“.

Der Barbesitzer: Das „Kitzloch“ von Bernhard Zangerl ist durch das Corona-Desaster in Ischgl weltberühmt geworden. Einer seiner Barkeeper war im März 2020 der erste positiv getestete Fall in Ischgl. Bei Zangerl und seinem gesamten Serviceteam wurde in der Folge ebenfalls eine Infektion festgestellt. Während die Verantwortlichen im Ort auf Tauchstation gingen, stellte er sich der Kritik. Er habe alle Behördenauflagen eingehalten, rechtfertigte sich der junge Wirt. Aufsperren konnte er seine Après-Ski-Bar seit der Sperre vor einem Jahr bislang nicht mehr.

Der Bürgermeister: Als Ischgl und das gesamte Paznauntal am 13. März unter Quarantäne gestellt wurde, sollte Werner Kurz das Sprachrohr für die Talschaft geben. Schon bald war der Bürgermeister von Ischgl aber nicht mehr erreichbar. Erst im April beantwortete er wieder Fragen und äußerte sein „Bedauern für jeden Einzelnen, der sich in Ischgl infiziert hat“. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn. Der Vorwurf: Er soll eine Verordnung der BH zur Schließung des Skigebiets verspätet ausgehängt haben. Laut Kurz in Absprache mit der Behörde.

Der Bezirkshauptmann: Markus Maaß steht der BH Landeck vor, die als Gesundheitsbehörde vor Ort für die Corona-Region Ischgl, Paznauntal und St. Anton am Arlberg verantwortlich ist. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck soll auch gegen ihn und zwei seiner Mitarbeiter ermitteln. Die bestätigt nur, dass es um vier Beschuldigte – einer davon ist Ischgls Bürgermeister Werner Kurz – geht. Im Dezember wurde Maaß für weitere fünf Jahre als Bezirkshauptmann bestellt. „Ich freue mich, dass wir weiterhin auf seine Erfahrungen setzen können“, meinte Platter dazu.