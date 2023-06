Das Donauinselfest: Wie aus einem Fest ein Festival wurde

Das einstige, damals noch „kleine“ Frühjahrsfest mauserte sich im Laufe der Jahre zum größten Open-Air-Festival Europas. Und auch wenn das Fest für alle frei zugänglich ist, müssen aufgrund seines Ausmaßes einige Dinge beachtet werden. So dürfen alkoholische Getränke, große Rucksäcke und Taschen (ab A3-Format) sowie Regenschirme nicht mitgebracht werden. Mitnehmen darf man aber kleine Snacks, wie beispielsweise Müsliriegel oder Chips.

➤ Mehr lesen: Wirbel um "Snack-Verbot" beim Donauinselfest: Was wirklich erlaubt ist

Für Getränke gelten Ausnahmen für PET-Wasserflaschen sowie Trinkflaschen mit einer Größe von 0,5 Liter. Bestehe aus medizinischen Gründen, der Bedarf, eine größere Menge Flüssigkeit mitzuführen, könne man sich direkt vor Ort an den Sicherheitsdienst wenden. Verhungern und verdursten sollte vor Ort aber niemand: Immerhin sind in den 40 Jahren des Donauinselfests mehr als 7,5 Millionen Paar Würstel, mehr als 1,8 Millionen Portionen Pommes, 15 Millionen Liter Softdrinks und Säfte sowie 10 Millionen Krügerl Bier auf dem Fest verkauft worden.

Rückblickend kann also gesagt werden, dass in 40 Jahren einiges auf dem Donauinselfest passiert ist. „Die Vorstellung, das Fest nicht weiterzuführen, ist undenkbar“, betont Donauinselfest-Erfinder Harry Kopietz. Und für die halbe Million Besucher pro Tag gilt das wohl auch. Deshalb heißt es heute, morgen und am Sonntag: Auf Momente wie diese.