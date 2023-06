Ein Fest für Millionen – auch vor dem Fernseher

RAF Camora und Bonnie Tyler

Via ORFIII kann man an allen drei Festivaltagen von zu Hause aus mitfeiern. Ergänzt wird das Live-TV-Programm mit u. a. Best-of-Sendungen früherer Jahre. Nach „Kabarettstars vom Donauinselfest“ (20.15), einem Best-of aus dem Jahr 2020, wird das Konzert von RAF Camora übertragen (21.30). Am Samstagvormittag beleuchtet „Soundtrack Österreich“ sieben Jahrzehnte österreichischer Musik und Geschichte: „Von heiler Welt und Rock 'n' Roll“ (7.45), bis „Schulterpolstern und Hitexporten“ (10.10). Ab 11.30 gibts Konzerthighlights vergangener Feste: Falco aus dem Jahr 1993, Gert Steinbäcker von 2018 (14.20) oder Wolfgang Ambros von 2019 (18.15). Am Samstagabend stehen wieder Konzertübertragungen am Programm: Julian Le Play (20.15), Bonnie Tyler (21.05), Münchener Freiheit (22.10) und Boss Hoss (23.45). Am Montag, dem 26. Juni, lässt ORFIII mit einem „Kultur Heute Spezial“ (19.45) die Tage auf der Donauinsel Revue passieren. Gute Unterhaltung!