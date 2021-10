Das Buhlen um die Gunst von Österreichs Jugend

Und das, obwohl es zu Beginn der Krise eine große Solidarisierung der Jungen mit den Alten gegeben habe, selbst in der Großstadt wurden Nachbarschaftshilfen organisiert. „Das rückte aber plötzlich komplett in den Hintergrund“, so Großegger. Die Folge: „Die ältere und die jüngere Generation hocken wieder in zwei unterschiedlichen Blasen und reden aneinander vorbei.“

Am Schalthebel

Um das zu ändern, sieht Florian Pummerer, Geschäftsführer von „Albrecht Business Coaching“, die ältere Generation in der Pflicht. „Dass die Älteren eine Bringschuld haben, stimmt insofern, dass sie ja an den Schalthebeln der Macht sitzen.“ Der Unternehmensberater beschäftigt sich mit Generationen-Marketing – und berät Firmen, wie man am besten Mitarbeiter unterschiedlichen Alters einsetzt.

Die Generation Z wolle nicht nur geführt, sondern vor allem verstanden werden, sagt Pummerer. Darum ist es wichtig, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen – sowohl in einem Unternehmen, als auch in der (politischen) Kommunikation selbst.